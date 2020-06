Para manter a cidade limpa e bem cuidada, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), vem intensificando os serviços de capinagem, roçagem, varrição, recolhimento de lixo e entulhos.

Conforme o secretário de Zeladoria, Kellyton Carvalho, os trabalhos estão ocorrendo nos bairros Tancredo Neves, Jardim Panorama, 6 de Agosto, Raimundo Melo, Rosa Linda, Adalberto Aragão e Jardim Tropical, incluindo manutenções nos cemitérios Jardim da Saudade, São João Batista e Cruz Milagrosa. Em breve será a vez do cemitério do São Francisco.

Seguindo orientação da prefeita Socorro Neri, a Zeladoria está atuando no Parque Capitão Ciríaco com manutenção, tanto na parte de iluminação como de limpeza. Nas vias estruturantes, a Zeladoria trabalha na Estrada do Calafate, Avenida Amadeu Barbosa e Estrada Jarbas Passarinho.

“Estamos limpando córregos no Residencial Juarez Távora (Alto Alegre) e no Wanderley Dantas executamos limpeza manual na Rua Pequena Jéssica. Praças, parques, quadras de esporte playgrounds têm manutenção periódica”, destacou Kellyton.

Além dos parques da Maternidade e do Tucumã, onde a limpeza pública é contínua, o secretário lembrou das praças dos bairros Santo Afonso e Cidade do Povo. A manutenção e limpeza de estabelecimentos de ensino da rede municipal, nesta terça-feira, ocorreram nas escolas Maria Lúcia (Morada do Sol) e Jorge Félix (Jardim Tropical).

Educação ambiental – A SMZC trabalha a conscientização nas avenidas Sobral e Ceará. “É fundamental conscientizar as pessoas. Veja, nós já ultrapassamos às 27 mil toneladas de entulhos recolhidas na cidade de Rio Branco só em 2020. É ma guerra diária, não só no combate ao novo coronavirus, mas ao mosquito da Dengue também. Conscientizar é prezar pela saúde e pela qualidade de vida da nossa população”, destacou Kellyton Carvalho.