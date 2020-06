O município de Cruzeiro do Sul recebeu do governo federal, por meio do Estado, R$ 320 mil destinados especificamente para ações de enfrentamento à Covid-19. Os dados foram anunciados pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, que fez uma prestação de contas de tudo que entrou no caixa do município.

Além disso, o Município recebeu R$ 3 milhões em recursos para destinar a ações da economia do município. Cruzeiro do Sul teve uma redução de quase R$ 800 mil do repasse do FPM.

Já o repasse feito pelo Estado, a redução foi de mais de R$ 900 mil. A arrecadação do Município diminuiu quase de R$ 1,7 milhão. Já o Fundeb, destinado à Educação, a diminuição foi de mais de R$ 500 mil.

“Tivemos uma queda de quase R$ 4 milhões em três meses. O Município ainda está negativo. E as obras não pararam e temos muitos investimentos na educação, ações sociais, saúde, infraestrutura. Estamos aguardando o mês de junho e as próximas parcelas. Mas graças a Deus estamos conseguindo não deixar o município em uma situação pior”.

Por fim, o prefeito agradece a compreensão da população que está respeitando o isolamento social e fala sobre a flexibilização do decreto: “Quero muito fazer a flexibilização. Estamos indo para 90 dias de isolamento social. Quero agradecer a população que está cumprindo as regras. Estamos esperando o governo do estado liberar o decreto de liberação. Assim, nós vamos automaticamente aderir. Mas não posso flexibilizar sem tem onde colocar a população para ser atendida”.