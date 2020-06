Investir em educação, garantir ensino de qualidade e proporcionar um ambiente adequado para os alunos e professores é dever de todos os gestores públicos. É na escola que as pessoas passam a maior tempo de suas vidas, criam relações e começam e decidir qual profissão irá seguir.

A Prefeitura de Brasiléia está construindo o novo prédio da Escola Municipal Maria do Socorro de Souza Frota, localizada no Bairro Marcos Galvão, é um investimento que ultrapassa os R$ 3 milhões de reais. Esse trabalho que a prefeita Fernanda Hassem vem realizando, é fruto de uma solicitação junto ao Ministério da Educação, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), intermediado pela ex – Deputada Federal Antônia Lucia.

A escola terá 12 salas de aulas com capacidade para acomodar 30 alunos em cada sala, totalizando 360 alunos por turno, em uma área construída de 3.228,08 metros quadrados, constituída por 8 blocos, administrativo e pedagógico, bem como: biblioteca, auditório, laboratório de informática, Cantina, refeitório, banheiros, vestiários, quadra coberta.

O secretário de planejamento Nevisson Tavares, falou a respeito da obra. “A Escola Socorro Frota é um sonho que está sendo realizado, planejado desde o inicio da gestão da prefeita Fernanda, trazendo uma escola modelo para Brasileia. Esse é um recurso alocado pelo FNDE com apoio da ex-parlamentar Antonia Lucia”, destacou Nevisson Tavares.