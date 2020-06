Incêndios florestais, desmatamento, extração ilegal de madeira, invasões e ocupações de terra são crimes ambientais que desde o mês de maio, se tornaram alvo de um combate mais rigoroso por parte do governo do Acre. A criação do Comitê de Ações Integradas de Meio Ambiente no final do mês de abril, já está em funcionamento, monitorando e coibindo estes tipos de crimes em todo território acreano, em especial nas Unidades de Conservação do Estado.

Neste sábado, 20, uma equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar prendeu um grupo de nove pessoas em uma operação realizada no Km 30, da BR-317, uma área de reserva comunitária de propriedade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, mais conhecida como Baixa Verde. Em posse de instrumentos e equipamentos para abertura de floresta, os suspeitos confessaram a demarcação de lotes para invasão da reserva e receberam voz de prisão em flagrante.

“Estamos intensificando as ações de combate à crimes ambientais nos projetos de assentamento. O objetivo é reduzir queimadas e desmates ilegais, principalmente neste momento em que vivemos em pandemia, pois prejudicam a saúde das pessoas com problemas respiratórios. Estamos atuando em várias frentes em apoio à Sema e demais instituições ambientais”, explicou major Kleison Albuquerque, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Além das ações para coibir crimes ambientais, o comitê pretende promover a consolidação de desenvolvimento sustentável do Estado. A equipe do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental da Sema, subsidia o comitê com as informações técnicas e dados geoespaciais. A população em geral pode colaborar com denúncias através do número 190 ou pelo 193, do Corpo de Bombeiros, em caso de incêndios.