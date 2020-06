O professor de História e assessor do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), Márcio Pereira (Progressista), foi convidado para ser pré-candidato a vice-prefeito no município de Plácido de Castro.

O convite partiu do pré-candidato à prefeito, Francisco Tavares (MDB) para que juntos possam compor uma chapa majoritária na disputa pela prefeitura de Plácido no processo eleitoral que está por vir.

O interesse para que Márcio seja pré-candidato a vice é que o assessor tem forte ligação com Plácido de Castro graças a seu pai, Luiz Pereira (in memoriam), que foi prefeito e deputado estadual. como um político generoso e simples. Márcio pretende seguir os bons passos do pai, conhecido por ser um político generoso e simples.

Pode-se dizer que, se confirmado uma chapa composta por Márcio e Tavares, acredita-se que á boas chances que o MDB e PP alcançarem seus objetivo, levando em consideração a boa aceitação do emedebista, Francisco Tavares.

Márcio conta que só tomará uma decisão definitiva após um possível aval do governador Gladson Cameli e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior, seu colega de partido e a quem assessora. “Eu preciso estar respaldado pelo aval do presidente Nicolau e do governador Gladson. A direção municipal do Progressistas em Plácido já concordou”, disse.