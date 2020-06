Assessoria – O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), vêm buscando alternativas para atender a população neste período pandemia, retomando o atendimento presencial de forma gradual, além de garantir a saúde e segurança de todos.

A partir desta terça-feira, 23, a Coordenação de Engenharia de Trânsito estará atendendo ao público para realizar a entrega de Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT).

A unidade fica localizada na Av. Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila Ivonete, em Rio Branco. Os atendimentos serão realizados as terças e quintas-feiras de 7h às 13h, por ordem de chegada.

Para acessar o prédio é necessário estar usando máscara de proteção e não é indicado levar acompanhantes.

“O Detran está seguindo todas as medidas de segurança para a saúde dos cidadãos e funcionários, a fim de combater a pandemia da Covid-19”, afirma o diretor de operações do Detran/AC, José Tanaca.