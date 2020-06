Uma loja de produtos de limpeza automotivos foi alvo de criminosos nas primeiras horas desta segunda-feira (22), na Rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, em Rio Branco. O local chegou a ser incendiado e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

O caso ocorreu por volta das 5h. De acordo com os bombeiros, criminosos invadiram o comércio e após furtarem alguns produtos atearam fogo no depósito que fica na parte dos fundos da loja.

A proprietária da loja, Valde Marina, informou que ainda não conseguiu calcular o prejuízo, mas que perdeu muita mercadoria com o incêndio. Ela contou que foram avisados por telefone que o local estava pegando fogo.

“A gente mora bem perto e quando chegamos os bombeiros já estavam aqui e os militares tinham terminado de apagar o fogo. O portão da parte de trás estava aberto e aí a gente abriu a parte da frente e viu que o telhado estava mexido, então, a gente supôs que entraram pelo telhado da frente. Eles [bandidos] levaram bastante mercadoria do balcão, ainda estou organizando aqui para ver direito o prejuízo. Mas foi alto porque também queimou muita mercadoria do estoque”, disse Valde.

Toda a operação levou cerca de uma hora. Segundo o major Cláudio Falcão, para fazer o controle do incêndio a equipe, que estava em duas viaturas, levou cerca de 20 minutos. Foram usados aproximadamente três mil litros de água para o combate.

“Temos um batalhão muito próximo do local da ocorrência, então, a gente conseguiu salvar a maior parte das coisas. Ficaram avarias no forro e na fachada, mas não tão grandes. Além do mais, o local tinha bastante produto inflamável. Depois de combatido o incêndio, nós conversamos com o proprietário e ele falou que a loja tinha sido arrombada por criminosos e depois que eles furtaram e atearam fogo”, afirmou o major.

Os bombeiros orientaram ainda que o proprietário registrasse a ocorrência de furto em uma delegacia mais próxima. “Com relação à parte pericial, se ele [proprietário] ou a autoridade policial solicitarem, nós faremos”, informou Falcão Do G1 Acre.