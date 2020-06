De acordo com o boletim parcial desta segunda-feira (22), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) os casos de coronavírus continua aumentando, nas últimas 24 horas, 158 novos casos foram registrados.

Com os dados desta segunda-feira, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado subiu de 11.381 para 11.539. Mesmo com as medidas de proteção adotadas pelo governo do estado e prefeituras, os casos estão crescendo.

A Sesacre registrou também cinco óbitos decorrente da doença, uma pessoa é do sexo masculino e quatro pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 89 anos. Três são de Rio Branco, uma de Xapuri e outra de Cruzeiro do Sul.

No geral, o estado lamentavelmente registra 305 mortes pela Covid-19, cinco óbitos nas últimas 24 horas, o que mostra a gravidade da doença.