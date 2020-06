Agentes da Polícia Civil de Epitaciolândia e Brasileia, juntamente com a Polícia Militar do 5°BPM, deflagraram neste domingo (21), uma Operação na cidade de Epitaciolândia para identificar e localizar um grupo de indivíduos que estavam fazendo pichação em residência de Policiais.

A operação iniciou quando os indivíduos picharam várias casas na madrugada deste domingo, no Bairro da Glória em Epitaciolândia.

Inicialmente os investigadores da Polícia Civil chegaram em dois autores, sendo um maior e outro menor. Em seguida Policiais Militares, localizaram um dos mandantes que estava escondido em uma residência na cidade de Brasiléia.

Durante a Operação, os policiais Civis e Militares, chegaram a uma residência no Bairro Aeroporto, onde se encontrava outros dois mandantes da pichação. No local foram detidos cinco indivíduos, sendo um deles menor de idade e outro fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Com o grupo foi apreendido 15 trouxinhas de cocaína.

Na sequência da Operação, os Polícias foram até outra casa no Bairro Aeroporto, onde o grupo escondia armas e drogas. No local foram apreendidos 154 tabletes de maconha, 80 gramas de cocaína, uma pistola 9mm, um simulacro de pistola (arma de brinquedo) e uma escopeta.

No total foram conduzidos para a Delegacia de Epitaciolândia, oito indivíduos que responderão por Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Corrupção de Menor e Posse de Arma.

Por Alexandre Lima / oaltoacre