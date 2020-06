O hospital de campanha de Cruzeiro recebeu investimentos de R$ 4,1 milhões, oriundos de recursos específicos do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus – Fotos: Marcos Vicentti

Assessoria – Mais uma vez, a gestão Gladson Cameli demonstrou que é possível melhorar a vida da população acreana com determinação e seriedade. Em pouco mais de um mês, o maior hospital de campanha do Acre teve suas instalações concluídas com sucesso. A construção da unidade, no menor tempo possível, faz parte do conjunto de ações do Governo do Estado do Acre no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Erguida com a força de trabalho de 60 operários, a estrutura de 1,4 mil metros quadrados é dívida em dois pavimentos. O local é um importante reforço para a rede pública de Saúde no tratamento de pacientes com Covid-19. São 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), 20 leitos semi-intensivos e outros 60 leitos de enfermaria. Erguido pelo governo estadual, o hospital de campanha de Cruzeiro recebeu investimentos de R$ 4,1 milhões, oriundos de recursos específicos do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus.

O hospital de campanha de Cruzeiro do Sul leva o nome do médico urologista João Luiz Angelim. O profissional foi mais uma vítima da Covid-19 no último dia 3 de junho. Doutor Angelim, como era mais conhecido, atuou durante vários anos em Cruzeiro do Sul. Esta foi uma maneira encontrada pelo governo para homenagear todos os servidores da Saúde que perderam a batalha para a doença.

O prédio é composto ainda por posto de enfermagem, banheiros, departamento de material de limpeza (DML), sala de isolamento, copa, recepção, sala de descanso, sala de expurgo, sala para guardar equipamentos, sala de triagem, sala de emergência, vestiários, entre outros. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde e exclusivo para medidas de combate ao coronavírus.

“O hospital de campanha de Cruzeiro do Sul é 50% maior que o de Rio Branco. Aqui, temos uma qualidade muito superior porque conta com materiais mais modernos e apropriados para atender as necessidades de uma unidade hospitalar. Sem contar que esta estrutura será permanente”, explicou o secretário de Infraestrutura, Ítalo César.

Agora, os esforços estão voltados para a montagem de equipamentos e demais aparelhos para o funcionamento da unidade. Parte do material necessário já está no município e o restante chegará nos próximos dias. A estimativa é que o hospital de campanha receba os primeiros pacientes a partir de 29 junho.

Prioridade do governo Gladson Cameli é salvar vidas

Neste domingo, 21, o governador Gladson Cameli fez uma vistoria técnica no local e anunciou a conclusão do hospital de campanha para a impressa. Segundo o gestor, a unidade é um legado para o Vale do Juruá, segunda região mais populosa do estado, já que a estrutura é permanente e continuará sendo utilizada após a pandemia. O chefe do Executivo lembrou ainda que sua gestão coloca mais um ponto final em obras abandonadas por administrações passadas.

Cameli enfatizou que conseguiu fazer em 40 dias o que não foi feito nos últimos 30 anos. “Quero aproveitar o momento e agradecer a todos que fizeram este hospital de campanha se tornar realidade em tão pouco tempo. Meu muito obrigado a nossa equipe de governo, que trabalhou incansavelmente, aos secretários Alysson Bestene e Ítalo César, a prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio, ao governo federal, ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, aos deputados estaduais na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, a empresa construtora e o meu agradecimento muito especial para todos os pedreiros que estiveram aqui dentro e se doaram na construção desta estrutura. O mais importante de tudo isso é que estamos criando mais condições para que outras vidas não sejam perdidas por causa dessa doença”, pontuou Cameli.

O governador frisou ainda que a transparência é um dos pilares de sua gestão. Prova disso é que o Índice de Transparência da Covid19, do site Open Knowledge (OKBR), apontou o Acre como o segundo estado mais transparentes do país .O chefe do Executivo reforçou novamente seu compromisso com o erário público e admitiu não tolerar nenhum tipo de corrupção que venha prejudicar a população acreana.

“Eu mesmo fiz questão de convidar os órgãos de controle e fiscalização para que inspecionassem nossos hospitais de campanha e tirassem suas dúvidas. Quero dizer que esse governo tem a postura de tolerância zero no que se diz respeito à corrupção. Estamos tratando de saúde e eu jamais aceitarei que a vida das pessoas sejam colocadas em risco por causo disso”, declarou.

Investimentos do governo vão dobrar número de leitos no Juruá

O sistema público de Saúde da regional do Vale do Juruá tem recebido atenção especial do Estado. Em apenas um ano e meio da gestão Gladson Cameli, o número de leitos disponíveis terá um salto grandioso. Saindo dos atuais 100 leitos para 190 leitos, praticamente dobrando a capacidade.

O secretário Alysson Bestene explica que após a pandemia, o novo pavilhão será integrado por completo ao Hospital do Juruá, ampliando em 40% as instalações do complexo hospitalar e consolidando mais um significativo avanço na Saúde. A intenção é implantar especialidades e procedimentos médicos que ainda não são ofertados em Cruzeiro do Sul, evitando a transferência de pacientes para a capital acreana.

“Aqui termos condições para fazermos nefrologia, hemodiálise e cirurgias que ainda não são realizadas em Cruzeiro do Sul. Com isso, nosso principal objetivo é evitar que pacientes desta regional sejam transferidas para hospitais da capital. Além de economizarmos, vamos ofertar mais Saúde de qualidade para toda esta região do nosso estado”, observou.

Bestene explicou ainda que a contratação dos servidores que atuarão na unidade já está em andamento: “Já iniciamos as tratativas com a Ansau, que é a provedora do Hospital do Juruá, e a seleção de profissionais está sendo feita. Esperamos que entre 100 a 150 multiprofissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoal da limpeza e demais trabalhadores sejam contratados para que um atendimento de qualidade seja prestado a população”, expôs.

Destaque ainda para a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Cruzeiro do Sul, normalidade no atendimento da Maternidade do Juruá e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), retorno dos atendimentos nas áreas de ortopedia e cardiologia no Hospital Dermatológico e inauguração em definido do maior hospital de campanha do estado. Todas estas conquistas são frutos dos esforços da gestão Gladson Cameli para melhorar a vida da população do Juruá.

A solenidade de entrega da obra contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Urbano, Victor Bonecker, da secretária de Comunicação, Silvania Pinheiro, do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderley Cordeiro, e do vice-prefeito do município, Zequinha Lima.