NOTA DE PESAR

Nosso Parlamento municipal assim como toda sociedade cruzeirense, acordou de luto e consternada com a triste notícia, do falecimento do Sr. Floriano Bandeira, ocorrido na manhã deste domingo na cidade de Rio branco. Ilustre e exemplo como empreendedor, que tanto contribuiu imensamente para o desenvolvimento da economia, por meio de seu trabalho, que refletiu em um legado imensurável para Cruzeiro do Sul.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos!

Vereador Clodoaldo Rodrigues

Sr. Floriano teve intensa vida social e foi dinâmico empreendedor, conquistando o respeito e amizade do povo Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul

cruzeirense, pela simplicidade e jeito de se relacionar com todos, independente da classe social.

O empresário estava internado no Hospital Santa Juliana onde tratava uma trombose, passou por uma cirurgia no Pronto Socorro, mas não resistiu.

O corpo do empresário será transladado para Cruzeiro do Sul, onde a família fará o velório e sepultamento do mesmo.