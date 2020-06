O vice-prefeito do município de Brasileia, Carlinhos do Pelado (PSB), gravou um vídeo para informar a todos sobre sua condição. Carlinhos testou para o novo coronavírus, mas que está se recuperando.

Em vídeo, Carlinhos do Pelado alerta para a importância de permanecer em casa e tomar todos os cuidados para evitar a proliferação do vírus que circula livremente em meio a sociedade.

Apesar do susto, Carlinhos afirmou que está em fase de recuperação e está se cuidando para que em breve possa estar com a saúde restabelecida e voltando as suas atividades do dia-a-dia.

Veja o Vídeo: