Assessoria – O governo do Acre deu mais um importante passo no combate à corrupção no âmbito da gestão pública. Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil (PC/AC) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE) formalizaram um termo de cooperação técnica que estabelece fornecimento e troca de informações, bem como a promoção de medidas destinadas à prevenção e repressão de infração penal, especialmente os crimes contra a administração pública em âmbito estadual.

O documento versa sobre o compartilhamento de dados e acesso comum das instituições a sistemas estaduais, informatizados ou não, referentes a processos de pagamento e liquidação de despesas estaduais em geral e acesso à identificação civil, além da comunicação de indícios de ilícitos obtidos pelos cruzamentos de dados ou denúncias.

O ato de assinatura foi realizado na sede da Direção-Geral de Polícia Civil. Assinaram o documento o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, o controlador-geral do Estado, Luis Almir Soares, além de Alcino Ferreira Junior, titular da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção (Deccor), e Ana Paula Lacerda, diretora-executiva da CGE.

De acordo com o controlador geral, “o termo formaliza a parceria que já existe e que tem apresentado bons resultados.

Somos um órgão de controle, fiscalizador e a sociedade depende do nosso trabalho de zelar pelo bem público”.

O delegado-geral Henrique Maciel enfatizou: “Nenhum órgão consegue trabalhar sozinho, porque o crime está cada vez mais organizado. Essa parceria torna o Estado cada vez mais forte para reprimir a criminalidade com o intercâmbio de informações e com investigações mais aprofundadas, vamos dar a resposta necessária para esse tipo de crime”.