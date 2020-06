Morreu neste sábado, dia 20, Raquel Roque Pinheiro Levy, filha da empresária Ademildes Roque Pinheiro, proprietária da casa de festas Saudosa Maloca, de Rio Branco.

A Família confirmou a morte por meio das redes sociais e a suspeita é de que Raquel tenha sido vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O tio de Raquel e irmão de Ademildes publicou uma mensagem emocionante no facebook ao comentar a partida prematura da jovem. Ele lembrou que a morte da mulher deixará saudades entre os familiares, incluindo os pais, filhos e o esposo. Raquel era cristão e movimentava as redes sociais em vídeos onde cantava música gospel.

“Que terrível perder você minha filha, tão jovem cheia de sonhos. Mas não vou questionar os desígnios do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Você ficará no meu coração para sempre e tenho certeza que ficará também nos corações de quem te ama, todos continuarão com você nas belas lembranças”, escreveu Ney Roque.

Uma internauta, amiga de Ademildes e Ney, comentou na sequência: “Não consigo acreditar, tão alegre, divertida que Deus acalente o coração de seus familiares!”. Já outro amigo das redes sociais, surpreso com a informação da morte, escreveu: “Meus sentimentos meu querido amigo, que o senhor conforte seu coração de familiares.” João Renato Jácome, do Notícias da Hora