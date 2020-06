Com o objetivo de reforçar as ações de enfrentamento à Covid-19, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), inicia nesta segunda-feira, 22, a medição da temperatura dos servidores lotados na sede do Depasa e Estação de Tratamento de Água (ETA) II.

A aferição da temperatura dos trabalhadores será feita pela manhã, antes que iniciem o turno de trabalho. Caso identificado com sintomas, o servidor será orientado a ficar em casa e passará a ser acompanhado pelas equipes da Divisão de Segurança do Trabalho e Assistentes Sociais do Depasa. Se os sintomas persistirem após três dias de monitoramento, as equipes acionam órgãos de saúde para realização de teste e encaminhamento de tratamento, se for o caso.

“O cuidado com todos trabalhadores da área de saneamento se faz necessário porque eles estão 24h trabalhando na produção da água para fazer o combate à Covid. Cada servidor que estiver acometido da doença é uma responsabilidade grande que o Depasa tem, o Estado tem que proteger e manter a saúde dos trabalhadores”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca.

Prevenção

Além da aferição da temperatura dos trabalhadores, outras medidas integram o conjunto de ações adotadas pelo Depasa como forma de prevenção e enfrentamento à contaminação, como o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool para manutenção dos cuidados com a higiene nas unidades de trabalho, desinfecção dos espaços físicos do órgão e distribuição de máscaras para proteção dos servidores. Até o momento 2.190 máscaras já foram distribuídas aos servidores da capital e interior.

Monitoramento

Até o momento, 56 servidores do Depasa apresentaram sintomas de infecção pelo coronavírus e são monitorados pela equipe de Assistência Social. Entre esses, 18 testaram positivo para Covid-19.