Apib – Fundado em março deste ano, o projeto Missão Covid busca conectar pessoas com sintomas de coronavírus aos mais de 1.300 médicos voluntários cadastrados no projeto. A consulta será realizada por meio da telemedicina em ligações de vídeo pelo WhatsApp e, no caso das aldeias, será acompanhada por agentes de saúde indígena locais, quando necessário. De acordo com levantamento mais recente realizado pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, do dia 18/06, são 6.093 indígenas infectados e 301 óbitos causados pela Covid-19, totalizando 104 povos atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

O lançamento do projeto conta com a parceria da APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e sua rede nacional de organizações associadas e atenderá indígenas que tenham conexão com a internet. O acesso será por meio da plataforma Missão Covid e sua extensão aos povos indígenas tornou-se possível através da articulação feita pela Fundação Darcy Ribeiro que aproximou a plataforma de telemedicina da equipe de saúde indígena da Unifesp e das lideranças do movimento indígena nacional.

Para ter acesso ao atendimento é requisitado um cadastro no site do projeto. O cadastro geral é feito pelo site www.missaocovid.com.br e qualquer pessoa pode acessar. É possível ver um exemplo de atendimento no Instagram do projeto @missaocovid. “No endereço www.missaocovid.com.br o atendimento será direcionado somente para os índios, explica o Dr. Raphael Brandão, médico e um dos fundadores. Segundo ele “é importante que os médicos apoiem o projeto e entrem como voluntários. Se cada um doar um pouco do seu tempo, podemos alcançar todos os pacientes que precisam de uma orientação especializada”

A parceria é mais uma alternativa encontrada pela Apib para amenizar o impacto da Covid-19 nos povos indígenas do Brasil. Além do crescimento rápido de casos de infecção e óbitos, a disseminação do vírus entre os povos originários agrava outros ataques dentro dos territórios, como atividades ilegais de madeireiras e garimpos. A Apib tem apoiado as organizações locais na realização de barreiras sanitárias e distribuição de insumos para garantir a soberania alimentar e a prevenção ao novo coronavírus.