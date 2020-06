A Unidade Mista de Assis Brasil (Umab) recebeu na manhã de hoje (19), um aparelho de eletrocardiograma adquirido pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil.

“Esse é um gesto de apoio da prefeitura à Unidade Mista de Saúde do nosso município com o propósito de melhorar a vida da população e o trabalho dos profissionais, pois é um aparelho que consegue identificar deficiências cardíacas e conceder ao paciente mais tempo para buscar tratamento. Estamos sempre nessa parceria com o governo do estado trabalhando pela nossa cidade”, ressalta o prefeito Zum.

Para o diretor Rocha, o momento é de conquista, pois o aparelho possibilita a realização do eletrocardiograma no próprio município, sem a necessidade de se deslocar. “Nos ficamos felizes com a parceria do prefeito Zum, um equipamento que é de extrema necessidade, que vai suprir essa demanda e agora os usuários poderão usufruir desse serviço, por meio desse trabalho do governo e município, para melhor atender cada cidadão”, disse.