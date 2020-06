Ele devolveu o dindim de dona Zezé!! Após 13 dias de muita pressão de populares, pré-candidato Everton Soares estorna o dinheiro de dona Zezé

Em conversa com a redação do site 3 de Julho Notícias, dona Zezé afirmou que agora está tranquila pois vai honrar o compromisso que tinha com a quantia.