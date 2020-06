O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio Cruz, realizou, na manhã desta sexta-feira, 19, uma visita à escola Santo Antônio II, localizada no ramal Belo Jardim (km 6 da BR-364), em Rio Branco. Acompanhado do chefe do Departamento de Ensino Rural, professor Cláudio Augusto Monteiro, conversou com a gestão e ouviu as demandas da comunidade escolar.

A escola tem mais de 400 alunos em diversas etapas de ensino, desde o ensino fundamental anos iniciais, passando pelo ensino fundamental anos finais, ensino médio até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No encontro, o gestor da escola, professor Raimundo Nonato de Oliveira, explicou que a última reforma realizada naquelas instalações foi em 2017. Algumas demandas foram apresentadas, como a ampliação de duas salas de aula, reforma do refeitório, de banheiros, da quadra e até uma subestação para instalação dos condicionadores de ar.

O secretário Mauro Sérgio explicou que o governo planeja uma grande intervenção, com a realização de muitos investimentos, nas escolas rurais dos 22 municípios acreanos, que somam um total de 444: “Vamos realizar diversas melhorias nessas escolas”, afirmou

Um levantamento geral realizado pela equipe de Manutenção da SEE constatou diversos problemas de infraestrutura, como escolas sem banheiro e até banheiros dentro de cozinhas. A partir daí, foi realizado um projeto junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e várias melhorias serão realizadas, como ampliação de salas, reformas de banheiros e cozinhas e acessibilidade para os alunos com deficiência.

De acordo com o secretário, esse conjunto de ações chegará também à Escola Santo Antônio II, que, além dessas melhorias, receberá duas novas salas de aula, um pedido da gestão, já que a unidade acolhe alunos das mais diversas comunidades, como Catuaba, Panorama e Liberdade.

Após a visita, o secretário foi até a Escola São Camilo, localizada no km 8 da BR 364, no bairro Albert Sampaio, para acompanhar o andamento dos trabalhos de reforma, melhoria e ampliação que estão sendo realizados para receber os alunos assim que a pandemia cessar.