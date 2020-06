Regularização ambiental é tema de evento online no Mês do Meio Ambiente – Foto reprodução

Assessoria – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promoveu mais um evento online nesta quarta-feira, 17, dentro da programação do Mês do Meio Ambiente. O webinar ambiental sobre o Cadastro Ambiental Rural e as ações de apoio à regularização ambiental no Acre foi transmitido ao vivo no canal da Sema no youtube e pode ser acessado no link https://youtu.be/fZhQ306CaYE.

A iniciativa de criação do canal do youtube SEMA AC e a realização dos eventos online foi possível por meio da parceria entre a Sema e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, participou da abertura do evento. “Temos uma equipe reduzida, mas que está trabalhando para que a Sema se destaque tanto no Estado quanto na Amazônia Legal. A programação do Mês do Meio Ambiente é um exemplo desse trabalho, onde a equipe com inovação, consegue continuar transmitindo as informações para um público expressivo”, disse.

O secretário destacou ainda as ações adotadas pelo governo para combater os crimes ambientais e os avanços na área administrativa, com o lançamento das obras de manutenção de ramais nas unidades de conservação. “Nossas equipes estão em campo, com o apoio de diversas instituições, a exemplo do instituto de Meio Ambiente e a Polícia Militar, para conter os ilícitos, invasões a terras públicas, desmatamento ilegal e queimadas. E a equipe administrativa continua trabalhando para garantir a execução dos projetos”, afirmou.

A diretora de Cadastro e Fomento Florestal Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Jaíne Cubas, falou sobre a importância da comunicação com os estados para consolidar os dados nacionais. “Nós trabalhamos com todos os estados numa agenda construtiva para o nosso país e o CAR possibilita o acesso a informações ambientais do nosso território. Temos uma boa relação com o Acre e estamos totalmente disponíveis para melhorar ainda mais”, comentou.

A moderação das falas foi feita pelo chefe do Escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA da Sema, Claudio Cavalcante – Foto cedida

Após o encerramento do primeiro bloco, a assessora jurídica do Imac, Emanuelle Gondim Nogueira falou sobre a integração entre as instituições. Desde o ano passado, 2019, a divisão de Geoprocessamento (Digeo) do Imac passou a fazer parte do Centro Integrado de Geoprocessamento e Motiroramento Ambiental (Cigma), sob coordenação da Sema.

No Cigma, são consolidadas as informações do CAR, do Programa de Regularização Ambiental (PRA), da Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (Ucegeo), Digeo do Imac e da Sala de Situação.

Ainda no evento, o técnico do escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA da Sema, André Pellicciotti, detalhou as ações de apoio a regularização ambiental e a chefe do departamento Silvicultura da Sema, Tayna Neri, falou sobre a relação do Viveiro da Floresta com o PRA.

A moderação das falas foi feita pelo chefe do Escritório Técnico de Gestão do CAR e PRA da Sema, Claudio Cavalcante. “Esse formato de live é novo pra gente, mas é uma ferramenta incrível para dar continuidade a comunicação entre as instituições, para dar transparência às nossas ações”, comentou Cláudio.

O próximo evento online promovido pela Sema será na próxima quarta-feira, 24, às 9h30, no canal do Youtube SEMA AC, com o tema: Desafios da gestão de recursos hídricos no Estado do Acre durante o período de estiagem e pandemia por Covid-19 em 2020.