A Prefeitura Municipal de Capixaba adiantou nesta quinta-feira, 18 de junho, o pagamento da primeira parcela do 13° Salário para os servidores do quadro efetivo do Município. Na tarde desta quinta, o dinheiro já estava na conta do funcionalismo.

Para muitos servidores o pagamento representou um alívio financeiro, devido ao momento em que todos vivem, devido à pandemia que atinge o mundo inteiro.

O Prefeito do Município Joãozinho, afirmou que a medida era uma prioridade da sua administração. “Nós estamos muito felizes, por poder ajudar nossos servidores nesse momento em que estamos, principalmente porque sei que a situação não está fácil pra ninguém. Também é uma forma de reconhecer e valorizar nossos servidores.

O 13° salário é um direito do trabalhador, mas sabemos que na crise em que muitos municípios vivem, esse direito nem sempre tem a garantia de que cumprido.

Agradeço a nossa equipe, em nome do Secretário de Finanças Marcinho Nolasco, que se empenhou para que hoje pudéssemos adiantar essa primeira parcela.”