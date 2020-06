O Prefeito Municipal de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum), visitou na manhã de ontem (17), a construção da primeira etapa da Praça da Integração, localizada na entrada principal do município.

O trabalho iniciou em dezembro de 2019 e foi dividido em duas etapas. Segundo o responsável pela construção, Oscar Maciel, a obra está dentro do prazo previsto e a primeira etapa será finalizada em agosto deste ano. “Estamos com 70% da obra concluída e eu espero entregar dentro do prazo, estamos trabalhando para isso”, disse.

A primeira etapa contempla calçada em todo o entorno da praça, pista de caminhada, pórtico com o nome do município, academia popular, playground, muro de contenção, arborização e jardinagem.

O Prefeito Zum explica que a praça, além de um local de lazer, será uma atração turística e consequentemente uma forma de movimentar a economia do município. “É uma obra importante, um ponto de lazer para a cidade e é onde nós pensamos também em segurar o turista que passa pela alfândega e que não vai na nossa cidade, portanto não se tira vantagem desse número considerável de pessoas que passam por aqui, que poderiam parar e deixar receitas no município”, destaca.

A segunda etapa abrange mais itens da praça, como por exemplo, a construção de um quiosque central. O valor da etapa atual é de R$ 500.600,00 e a próxima compreende a R$ 1.200.000,00.