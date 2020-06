A Polícia Civil do Acre investiga mais de 100 casos de beneficiários que podem ter sido vítimas de estelionatários e que foram prejudicados com algum tipo de transação indevida do pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600. As denúncias foram feitas em delegacias da capital acreana, Rio Branco.

A informação foi confirmada ao G1, nesta quarta-feira (17), pelo delegado Cleilton Videira, diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI). Segundo ele, também há casos registrados no interior do estado, mas ainda não se tem o levantamento da quantidade.

O auxílio emergencial de R$ 600 é pago pelo governo federal a informais, desempregados e famílias mais afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

“A pessoas estão procurando as delegacias, a gente tem denúncias na delegacia da 1ª Regional, 2ª e 3ª, além de várias na Defla. Temos estimado aí mais de 100 denúncias já, sendo que diariamente estão sendo registradas. Inclusive estamos orientando para que a pessoa já vá direto na regional mais perto de onde ela mora para que seja iniciado o procedimento de investigação”, disse o delegado.

Em nota, a Caixa informou que a área de segurança do banco está fazendo o monitoramento e mapeamento das denúncias em colaboração com os órgãos de Segurança Pública competentes para tentar coibir as ocorrências de fraudes.

“Contestações podem ser formalizadas pelo beneficiário eventualmente prejudicado em qualquer agência da Caixa. Após análise, nos casos em que for comprovado saque fraudulento, o beneficiário será ressarcido”, afirmou a Caixa Econômica.

Na maioria dos casos, segundo o delegado, os beneficiários, ao tentar sacar os R$ 600 do auxílio, descobrem que a quantia já foi usada em saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos.

“O estelionatário, muitas vezes, faz o cadastro da pessoa no programa e daí, com os dados, faz o saque antes do beneficiário. Muitas vezes, a própria vítima que forneceu esses dados ao estelionatário, isso porque, às vezes, a pessoa não tem muita habilidade na internet e acaba pedindo ajuda e fornecendo os dados. A gente tem identificado pessoas que fizeram saques no estado do Mato Grosso e outros estados de beneficiários do Acre”, informou Videira.

O delegado deu ainda orientações para evitar esse tipo de golpe. “Vale reforçar para as pessoas não fornecerem seus dados pessoais para terceiros e sim procurar diretamente os locais onde estão sendo feitos cadastros. Além disso, mesmo depois de feito o cadastro, que não forneçam seu cartão ou senha de acesso à conta para saque a terceiros. Vá pessoalmente fazer seu saque e cadastro para evitar esse tipo de transtorno”, concluiu.

‘Estava contando com isso’

Uma das vítimas é a senhora Marilene Bernardes dos Santos que foi com o filho a uma agência da Caixa para sacar o benefício do rapaz e quando chegaram lá ficaram sabendo que o valor das duas parcelas já tinha sido usado. Segundo ela, a informação dada era de que a primeira parcela tinha sido usada para uma transferência e a segunda para o pagamento de um boleto bancário.

“Vim para receber o auxílio com o meu filho e quando chegamos aqui disseram que o auxílio dele já foi uma transferência e o outro foi pago um boleto, sendo que a gente não fez isso. O pessoal da Caixa mandou a gente ir na delegacia e quando chegamos lá, o policial falou que eles não estavam fazendo boletim de ocorrência. Agora não sei o que fazer, perdemos. A gente estava contando com isso. Confiamos, mas chegamos aqui e não tem dinheiro nenhum”, falou Marilene.

Mais de 208 mil beneficiados

Segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), 208.750 famílias do Acre foram aprovadas para receber o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal como ajuda durante a pandemia de Covid-19.

Os números são até o final de maio. Os valores foram repassados para os seguintes grupos: Bolsa Família (88.005 famílias), CadÚnico (39.305) e trabalhadores informais sem renda devido à pandemia (81.733 famílias).

O valor do benefício é de R$ 600 pagos por três meses para até duas pessoas da mesma família. Para famílias em que a mãe é a única responsável, o valor é de R$ 1,2 mil. Em valores, foram destinados para o Acre mais de R$ 184 milhões para os moradores do estado. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre