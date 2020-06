Assessoria – Preocupado com o aumento dos casos de covid-19 e mortes de pacientes no Acre e em Rio Branco, o líder do PT na Câmara de Vereadores, cobrou mais ação do poder público.

“Não adianta emitir apenas decreto proibitivo. É necessário trabalhar a fiscalização e ampliar a conscientização da população, ocupando as TVs, rádios, impressos, outdoor, com campanhas educativas que esclareçam o porquê de não se promover queimadas, festinhas ou aglomerações. É errado culpar a população, sem oferecer informação”, salientou Forneck.

Ainda segundo o parlamentar, nem todo mundo tem acesso a internet ou rede social, de modo que é papel do Estado e do Município levar informação a todos, independentemente de classe social.

Outra problemática levantada por Rodrigo na sessão desta quinta-feira, 18, é a situação dos pequenos empreendedores. “O governo tem que produzir um plano para a retomada do comércio. E isso ainda não aconteceu. Por que se tem critérios para contemplar a abertura de grandes estabelecimentos e o trabalhar que tem seu pequeno comércio não pode ser atendido? Não podemos atuar com dois pesos e duas medidas. Essa demanda é urgente e precisa ser construída em parceria com o setor”, destacou.