O advogado Luccas Vianna, do município de Xapuri, trabalhava há três anos com gado nas terras herdadas pela mãe, quando este ano, justamente durante a pandemia, resolveu que era hora de diversificar a produção e apostar na agricultura.

Plantando em apenas 1,5 hectare de terra, Luccas resolveu começar pela melancia e não poderia ter iniciado com um resultado melhor: colheu três mil unidades, que conseguiu emplacar nos mercados de Xapuri, Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia.

“Foi um sucesso. Estou animado, com a intenção agora de plantar também pepino e jiló, que são pouco produzidos aqui no Acre e têm uma boa demanda. Vou ficar permanente na agricultura agora. Dá um retorno mais rápido que o gado e eu gero mais emprego, pois preciso de gente pra cuidar comigo”, conta.

E, aproveitando o projeto do governo Gladson Cameli de desenvolver a economia do Acre tendo o agronegócio como um de seus pilares, Luccas Vianna planeja se aproximar da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa).

O empreendedor pretende conversar com os gestores para aprimorar técnicas agrícolas e buscar até mesmo mais vantagens para todos os produtores do município, na expectativa de um plano de mecanização agrícola e escoamento da produção junto ao governo que estimule o aumento das atividades do setor rural.