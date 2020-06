O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, fez uma visita institucional à sede do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 18.

Cameli lembrou a importância histórica do Exército no desenvolvimento da Amazônia, sobretudo no Vale do Juruá. O governador citou o fato de que Cruzeiro do Sul já foi beneficiada pela instituição com diversas obras. “Não só eu, mas a população de Cruzeiro do Sul tem profunda admiração pelo Exército brasileiro. Tenho fotos antigas e duas me chamam muito a atenção: a primeira é de quando estava sendo feito o aterro na região da Praça dos Táxis.

A outra é da construção da nossa BR-364. Fico imaginando a dificuldade que foi a abertura dessa rodovia em plena Floresta Amazônica, na década de 1970”, afirmou o governador.

Ao comandante do 61º Bis, tenente-coronel Carlos Eduardo, Gladson explicou que o governo estadual vem executando um pacote de obras em vários municípios e solicitou que o Exército participe dos processos licitatórios e contribua ainda mais com o progresso do Acre.

“O Estado está de portas abertas para firmar parceria com o Exército. Sabemos do empenho, seriedade e dedicação dessa instituição. A união é a palavra-chave do momento para que possamos sair da situação em que nos encontramos e proporcionar dias melhores para o nosso povo que tanto precisa”, argumentou.

O comandante do 61º Bis agradeceu a visita dos chefes dos poderes Executivo e Legislativo e pontuou que o Exército segue no cumprimento de seu papel constitucional: “Somos uma equipe. O batalhão trabalha de forma sinérgica e isso potencializa a nossa participação, porque cada um exerce sua função com a devida responsabilidade”, disse.