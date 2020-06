Com o atendimento presencial suspenso nas suas unidades em decorrência da pandemia da Covid-19, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) está trabalhando na implantação de um sistema mais dinâmico.

Para obtê-la, basta acessar o endereço eletrônico depasa.fatura@gmail.com e informar nome completo, número de matrícula e mês de faturamento da conta de água que deseja.

Atendimento presencial suspenso por decreto

Em cumprimento ao decreto 5.552, de 24 de março de 2020, o atendimento presencial nas unidades do Depasa está suspenso. A sede do órgão, à Rua Franco Ribeiro, no centro de Rio Branco, continua funcionando das 8 às 13h para serviços emergenciais.

“Com a OCA fechada e também com o Depasa funcionando em horário corrido, sem atendimento ao público, nós disponibilizamos esse serviço para o usuário adquirir a 2ª via. Ainda não da forma que gostaríamos, mas já é uma intermediação da solução para atender o consumidor”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca.

Corte suspenso

O corte do fornecimento de água também continua suspenso, mas vale lembrar que usuário que mantém sua conta em dia colabora para a manutenção do sistema.

Atualmente, o Depasa conta com 156 mil usuários cadastrados, 50 mil não possuem hidrômetro e pagam taxa mínima no valor de R$17,00. A água é cobrada conforme dez diferentes faixas de consumo. O objetivo é garantir a cobrança do valor justo e incentivar o consumo consciente.

Com a estrutura atual, o Depasa produz 4,5 mil m³/hora de água, mas recebe apenas 18% do valor que deveria receber pela quantidade de água que coleta, trata e distribui. O passivo acumulado já é de mais de R$ 200 milhões.

Com a arrecadação sempre inferior ao necessário para a manutenção do sistema, é o repasse anual do governo do Estado que garante que o Depasa continue operando para captar, tratar distribuir água aos seus usuários. O desembolso anual de R$ 60 milhões é o que garante a folha de pagamento dos servidores do departamento, o fornecimento de energia elétrica e, algumas vezes, produtos químicos.