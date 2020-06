Os moradores de Marechal Thaumaturgo estão sofrendo com a irresponsabilidade do atual gestor que aparentemente resolveu abrir mão de seu serviço e deixa os moradores a míngua, principalmente em se tratando dos da zona rural.

Cerca de 40 famílias que vivem no Ramal Aparição, que dá acesso ao P. A. Amônia fizeram contato com a redação do site 3 de julho para denunciar a situação de abandono em que se encontram o ramal do município que é administrado pelo prefeito Isaac Piyãko.

De acordo com o denunciante a gestão municipal tem virado as costas para os produtores rurais, que vivem esquecidos e sem apoio algum.

“A gente queria ao menos que ele ajudasse com uma máquina a dar acesso pelo ramal, o verão já chegou e não se vê um trabalho nem planejamento feito. Não podemos levar nossa produção para cidade e muito menos transportar um doente para cidade”, desabafou.

O vídeo mostra o sofrimento de um grupo de pessoas tentando desatolar uma caminhonete modelo Hilux, que leva o morador da localidade em situação de doença para cidade, e mesmo com todo esse transtorno o prefeito Piyãko, não se esforça para ajudar a população que lhe elegeu.

Outras imagens enviadas para nossa redação, mostra um carregamento de carne de bovina, tentando chegar na zona urbana do município, atolada nas crateras do acesso e sem manutenção.

Tentamos contato com assessoria do prefeito Isaac Piyãko , mas até o fechamento da matéria não obtivemos resultado.

Veja o Vídeo: