O senador Sérgio Petecão (PSD) repercutiu nesta quarta-feira (17) a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Segundo o senador, a pasta das Comunicações deverá representar a retomada de projetos de inclusão digital em todo o país, sobretudo, no Acre.

Petecão relembrou que sempre viu a inclusão digital no país como fator essencial, sobretudo, no estado do Acre. “Nosso estado possui características diferentes do resto do país. Falar de inclusão digital em grandes capitais é fácil! Quero ver os nossos municípios terem acesso a uma internet de boa qualidade e com valores acessíveis à população de baixa renda. Desejo uma gestão firme ao novo ministro das Comunicações e peço que pense no Acre como uma das prioridades em sua gestão”, disse o senador.

Sérgio Petecão relembrou que, durante a gestão do então ministro Gilberto Kassab, se empenhou fazer com que o Acre fosse destacado nos projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia. “Infelizmente, por questões burocráticas na gestão passada, muitos projetos permaneceram travados em Brasília. Contudo, tenho a esperança de que a recriação do Ministério das Comunicações apresentará algo diferente e com mais celeridade nas ações de inclusão digital”, afirmou.

O histórico de ações do Ministério das Comunicações traz importantes projetos realizados no Brasil, como a implementação da TV Digital em todo território Brasileiro, assim como instalação de telecentros comunitários e Cidades Digitais, que deu acesso à internet para milhares de brasileiros.