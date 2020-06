Ingressar no mercado de trabalho é o principal objetivo de muitos jovens brasileiros. Ter êxito nessa empreitada é o sonho daqueles que apostam em programas de estágios.

“A gente almeja uma vida confortável e boa. Eu já passei por outros programas de estágios, para que pudesse ter cada vez mais experiência e ser um bom profissional”, conta Humberto Alves, estagiário do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Universitário, Humberto cursa Administração e ajuda os colegas de setor no controle e despacho de documentos.

Há alguns meses, ele e outros estagiários da Sesacre responderam a uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), que investigou os melhores programas de estágios do Brasil.

O programa da Sesacre foi selecionado como um dos melhores do Brasil. O Ciee realizará uma cerimônia no dia 25 de junho, às 16h (horário de Brasília), via live em seu canal do YouTube.

“A Sesacre foi campeã entre as demais empresas, e foi destacada em nível de Brasil como uma das melhores empresas para se estagiar. Devido à pandemia, o evento, que anteriormente era presencial, será realizado no nosso canal do YouTube”, explicou o representante do CIEE no Acre, Luiz André Oliveira.

Para o secretário de Saúde, Alysson Bestene, é uma satisfação o reconhecimento pelo trabalho e esforço do governo do Acre. “Na Sesacre, sempre procuramos tratar a todos com igualdade e valorização. Nossos estagiários recebem toda atenção para que possam desenvolver suas atividades, crescendo como profissionais e como pessoas”, destacou o secretário.

O Prêmio Ciee Melhores Programas de Estágio tem parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo (ABRH-SP) e Ibope, sendo destinado a organizações públicas, privadas, de economia mista e entidades do terceiro setor que mantenham programas com dez ou mais estagiários administrados em parceria com o CIEE.