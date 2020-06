O Município de Santa Rosa do Purus terá o privilégio de contar com uma pré-candidata a prefeita pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no processo eleitoral que está por vir. Odeiza Gomes Coelho esteve na sede do Partido em Rio Branco, junto da executiva estadual e do Presidente Dêda, onde teve a sua pré-candidatura confirmada.

Odeiza Gomes é muito querida após desenvolver um trabalho como Secretária de Assistência Social de 2009 a 2012 onde até hoje sou reconhecido e bem aceita pela população tanto urbana quanto Rural, por desenvolver boas ações e sempre ajudar a quem precisou.

A pré-candidata pelo PROS trabalhou como Secretária Municipal de Saúde no ano de 2015 e também na Unidade Mista de Saúde/Hospital da Família como Agente Administrativo no ano 2017 a 2018. Vale destacar também que Odeiza Faz parte do quadro efetivo da prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus com o cargo de Agente administrativo.

Odeiza que reside no município desde 1996 é formada em Ciência Biológica, pós graduação: Gestão em Recursos Humano, Curso de Técnica em Enfermagem, o que tem a acrescentar bastante ao município.

Em conversa com Odeiza, a mesma afirmou que decidiu se candidatar a prefeita desse município com o objetivo de trazer uma nova gestão ao povo santa-rosenses, haja vista que se sentiu mal com tanta falta de seriedade e compromisso com o povo e a máquina pública por parte de alguns governantes.

“Me sinto preparada para essa empreitada cheia de obstáculos e concretizações. Meu maior desejo enquanto gestora é poder proporcionar bem estar individual e coletivo de nossa sociedade, bem como desenvolvimento social e econômico”. destacou.

Santa Rosa do Purus era uma Vila e foi transformada em município pela Lei Estadual n° 1028 em 28 de Abril de 1.992, promulgada pelo governador Edmundo Pinto de Almeida Neto, Estado do Acre e seus habitantes se chamam Santa-rosenses. O Município se estende por 6.145,6 Km e conta com 6.540 habitantes no último censo, municípios vizinhos, Manoel Urbano e Sena Madureira e faz parte da regional do Alto Purus.