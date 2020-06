Uma parceria firmada entre o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e as empresas NIG Music e Halley Music possibilitou a continuidade do programa Som da Liberdade, realizado nas unidades da instituição.

O programa, que busca trabalhar a música com adolescentes em cumprimento de medidas de internação, recebeu das empresas várias unidades de cordas de violão. Ao todo, cem adolescentes são atendidos pelo programa no estado. O coordenador, Janderson Jácome, destacou a importância das parcerias.

“Quero agradecer às empresas pelas doações, muito importantes para a continuidade do programa Som da Liberdade. Quero destacar também o empenho do presidente do Instituto, Rogério Silva, que não tem medido esforços para ajudar as ações nos centros”, destaca o coordenador.