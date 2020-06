Durante uma reunião por videoconferência com integrantes da Associação dos Municípios do Acre (Amac), nesta terça-feira, 16, o governo do Estado anunciou o investimento de mais R$ 10 milhões em ramais. O secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão, e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Ronan Lemos Filho, explicaram aos prefeitos os critérios que serão adotados para aplicação dos recursos em parceria com os 22 municípios.

“Mesmo diante da crise gerada pela pandemia de Covid-19 o governo tem feito um esforço enorme para garantir a trafegabilidade em nossos ramais. O governador Gladson Cameli pediu que fizéssemos uma proposta para todos os gestores municipais para que até o dia de 30 junho estejamos em condições de concretizar essas parcerias financeiras. Na visão do governador, as melhorias das nossas estradas vicinais serão fundamentais para garantir o escoamento da nossa produção agrícola e estimular a geração de empregos no estado,” disse Brandão.

Por sua vez, Ronan explicou aos prefeitos que foi realizado um estudo para garantir uma quantidade maior de recursos para todas prefeituras: “Desses R$ 10 milhões que serão investidos, 500 mil estarão destinados exclusivamente para os municípios isolados do Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Eles também receberão investimentos extras nos seus aeródromos. O restante será rateado entre os outros, usando o critério da proporcionalidade populacional. Mas o governo entendeu que Rio Branco e Cruzeiro do Sul receberão valores específicos por contarem com malhas de ramais maiores que os demais municípios”.

O gestor do Deracre pediu ainda aos prefeitos que agilizem as documentações para que o convênio possa ser pago com rapidez. “Seguindo a orientação do governador Gladson Cameli de transparência na aplicação de recursos públicos, vamos precisar que todas as prefeituras estejam com as suas prestações de contas em dia, para poder acessar a parceria com o Estado”, apontou Ronan.

O prefeito de Porto Walter e atual presidente da Amac, Zezinho Barbary (MDB), agradeceu o empenho do governo em liberar recursos para a manutenção dos ramais. “Aqui em Porto Walter já iniciamos, mas essa ajuda do governo será muito bem-vinda porque poderemos ampliar o nosso trabalho. Quero lembrar que os recursos que recebemos no ano passado já nos ajudaram bastante. Só pedimos a agilidade na liberação financeira da parceria porque o verão é curto”, lembrou Barbary.

Nova diretoria da Amac

A reunião contou com a presença virtual da maioria dos prefeitos do Acre. No encontro ficou definida a nova diretoria da Amac, depois que a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery (PSB), deixou a presidência para poder concorrer às eleições. Assim, Zezinho Barbary assumirá o comando da entidade, tendo como vice Marilete Serafim (PSD), de Tarauacá, e Élson Farias (PC do B), do Jordão, como secretário-geral.