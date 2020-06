Em um boletim do hospital Regional do Juruá divulgado nesta quarta-feira (17) o diretor clínico Dr.º Marcos Lima falou detalhes da situação crítica enfrentada. O hospital que é referência para os casos de COVID-19 na cidade e em mais 7 municípios no entorno atua com a capacidade máxima, tendo agora 57 pessoas internadas e com registro de 03 óbitos nas últimas 24 horas.

“Quero manifestar meu sentimento de pesar e solidariedade à família de 03 pacientes que foram a óbito nas últimas 24 horas. Tivemos também 03 altas hospitalares nas últimas 24 horas”, relatou o médico.

O governador espera entregar o hospital de campanha com mais 100 leitos nos próximos dias, o que irá melhorar a condição de trabalho e aumentar a capacidade de atendimento.

Cruzeiro do Sul tem um baixo índice de isolamento social, isso porque boa parte das pessoas não cumprem os decretos determinados pelos poderes estadual e municipal, mesmo com a cidade apresentando um número de casos alarmantes do vírus.

A cidade apresenta o registro de 1.761 casos de pessoas infectadas por COVID-19, sendo destes 30 óbitos e 1.130 com altas médicas, isso de acordo com o último boletim divulgado pela SESACRE.