Em reunião com Bolsonaro, Weintraub reconhece que não há mais clima para ficar no MEC

A reunião entre Abraham Weintraub e Jair Bolsonaro no fim da tarde de hoje selou a saída do ministro da Educação do governo, segundo aliados do presidente. Weintraub reconheceu que, depois da ida dele à manifestação de ontem, não havia mais clima político para permanecer no MEC