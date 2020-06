Há uma certa resistência na população do interior, o que gera a dificuldade de convencer ás pessoas a ficarem em casa, mas diante do cenário de uma infecção acentuadas as autoridades cogitam a possibilidade de um possível lockdown, medida a ser adotada visando a redução das taxas de contaminação.

O Sistema de Saúde não suportaria essa crescente onda de aumento, o que levaria a sobrecarregar o atendimento, á falta de leitos, e o atendimento emergencial com a estrutura adequada que o paciente em casos graves necessita ficaria comprometido.

– Nós estamos fazendo de tudo para diminuir essa curva de infectados – Afirma o prefeito municipal Kiefer Cavalcante, lembrando um fato que auxilia o município a manter o isolamento social:

“Nós temos a vantagem por sermos um município pequeno, em que as pessoas estão mais afastadas, Cerca de 50% da população do município de Feijó mora na zona rural. Isso nos ajuda e acredito que é um fator positivo para evitar essa contaminação desde que respeitado esse período atual de isolamento, e de quarentena nos casos solicitados pelo decreto municipal”.

Até o momento Feijó já registrou 246 notificações da doença, sendo 156 de casos descartados, outros 90 positivos, foram registrado entre os mesmo 04 óbitos e 21 curados.

Fonte: Feijó Notícias