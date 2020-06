A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 232 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, 16. Desse modo, o número de infectados saltou de 9.771 para 10.003 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 23.269 notificações de infecção por coronavírus, sendo que, 13.036 casos foram descartados e 230 amostras seguem aguardando análise laboratorial. Ainda, 5.383 pessoas receberam alta médica da Covid-19.

A Sesacre também registra mais 6 óbitos por Covid-19. Porém, até o momento, só há informações sobre 5 deles: 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 46 e 80 anos, residentes em Rio Branco e Rodrigues Alves.

Os óbitos do sexo masculino são:

E. N. L., de 46 anos, que deu entrada no dia 30 de maio e veio a óbito no dia 10 de junho, sendo a unidade notificadora o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Residia em Rio Branco.

G. B. N., de 61 anos, deu entrada no dia 3 de junho e faleceu no último dia 15, sendo a unidade notificadora o Huerb. Residia em Rio Branco.

J. G. S., de 80 anos, deu entrada no dia 25 de maio e veio a óbito nesta terça-feira, 16, sendo a unidade notificadora o Hospital Regional do Juruá. Era morador de Rodrigues Alves.

Os óbitos do sexo feminino são:

J. S. C., de 67 anos, que deu entrada no dia 23 de maio e faleceu no dia 13 de junho, sendo a unidade notificadora o Hospital Santa Juliana. Era moradora de Rio Branco.

A. J. C. B., de 72 anos, deu entrada no dia 4 de junho e faleceu no dia 8 do referido mês, sendo a unidade notificadora o Hospital Santa Juliana. Residia em Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra: