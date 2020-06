Em menos de 30 dias, a secretaria de saúde do Estado pandino, após mudar o secretário da saúde, passou a divulgar o aumento de pessoas infectadas pelo covid-19 em todos os municípios, alguns ainda não tem registro nestes meses de pandemia.

A capital pandina que tem cerca de 100 mil habitantes, onde passou de 9 para 262 pessoas até este domingo, dia 14, segundo a Secretaria de Saúde – SEDES. No início do mês, o governador anunciou uma redução de quase 30% no repasse do governo federal, anunciou que isso poderia afetar o combate ao covid-19, além da redução de salários.

Em todos o estado, seriam 856 entre suspeitos, confirmados e descartados. Dos casos 286 confirmados, 262 estão na Capital, fato esse que assustou os moradores da cidade e das cidades vizinhas. Até mesmo o govenador Luis Rodolfo Flores, foi afastado das atividades pela suspeita de estar contaminado pelo covid-19.

Fonte: Alto Acre