O Estado do Acre comemora, nesta segunda-feira, 58 anos da emancipação do Acre à categoria de Estado.

Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre. A data foi considerada feriado estadual a partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, quando o então governador Edgard Pereira de Cerqueira Filho sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre.

“Todos nós se orgulhamos do lugar em que nascemos e vivemos, a data de 15 de junho marca a luta o e heroísmo de acreanos em busca de garantir autonomia política e administrativa para o estado a partir da escolha dos governantes por meio do voto”, finalizou Clodoaldo.