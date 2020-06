Cruzeiro do Sul ganhará nos próximos 60 dias a mais moderna praça e esporte e lazer doe estado do Acre, uma obra que embeleza a cidade, gera empregos, e servirá como ponto de encontro e entretenimento para as famílias da cidade.

O complexo esportivo do bairro do Aeroporto velho é uma obra orçada em R$ 5 milhões, através da emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales e está sendo executada na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro com prazo previsto para inauguração em 60 dias.

O complexo contará com praça de alimentação, pista de corrida, piscina, um ginásio para aproximadamente 2 mil pessoas e outras estruturas. Outro ponto destacado na obra é que, nesse momento de pandemia, mais de 60 empregos estão sendo gerados a pais de famílias.

O prefeito Ilderlei Cordeiro se mostrou animado e disse que são obras como essa que melhora a convivência da juventude e das famílias que a partir de então terão um lugar de lazer e convivência.

“Estou muito feliz, pois mesmo em uma crise da Pandemia estamos tocando uma grande e importante obra para nossa cidade. Aqui tem mais de 60 pais de famílias trabalhando e quando concluída vai gerar emprego aos vendedores de lanches, comidas e tudo que o espaço proporcionará depois de entregue”, disse Ilderlei.

Veja o Vídeo: