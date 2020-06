A prefeita Socorro Neri vistoriou, na manhã deste sábado (13), os serviços de melhorias de vias na cidade de Rio Branco. O trabalho está transformando a realidade dos moradores da área do Pólo Benfica, promovendo o avanço das políticas públicas e o desenvolvimento urbano da região. Os serviços integram os investimentos realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), para a melhoria da infraestrutura do município.

O Município assumiu essa responsabilidade e com recursos próprio recuperou a via. Hoje está sendo concluída a parte da sinalização horizontal e conforme a prefeita Socorro Neri, nesse verão, serão realizadas também melhorias no Ramal Piçarreira e em outros que compõem a comunidade.

“Estamos atendendo a uma reivindicação antiga da população. Com planejamento, conseguimos trazer essa importante obra para o Benfica. Faço questão de acompanhar de perto a execução dos trabalhos e conversar com os moradores do bairro”, disse Socorro Neri, destacando que este é mais um investimento da gestão na melhoria da infraestrutura no chamado eixo do cinturão verde.

A ação visa também a melhoria da mobilidade na região. “Veja, as pessoas utilizam essa estrada para escoar seus produtos, para se deslocar para o centro da cidade, portanto, uma estrada muito importante”, colocou Neri.

O presidente da associação de moradores do bairro, Erinaldo Barbosa, fez questão de agradecer a prefeita Socorro Neri. “Com essa obra da Prefeitura o nosso povo, aqui, tá muito agradecido por que o serviço não foi feito de qualquer jeito é, um serviço de qualidade. Só temos a agradecer a nossa prefeita por esta nos atendendo. Ficou um serviço muito bom e a gente só tem que agradecer”, observou o líder comunitário.

“Esse trabalho está promovendo o desenvolvimento urbano dos bairros do município, melhorando a qualidade de vida da população, os acessos, a circulação dos veículos e a interligação de bairros que estavam há décadas esperando por esse benefício que está sendo promovido pela prefeita Socorro Neri “, disse Jadson Cabral de Morais, diretor da Escola Matrícula Sant’ana.

O secretário adjunto da Seinfra Marcos Venicio, acompanhou a prefeita destacou o esforço da gestão, que com recursos oriundos do Tesouro Municipal, tem contemplado dezenas de bairros da cidade com nova pavimentação. A iniciativa soma-se ao conjunto de obras de urbanização executados na gestão da prefeita Socorro Neri, quando dezenas de vias foram pavimentadas.

No perímetro urbano da cidade entre as vias está a Travessa Vertente que há 20 dias foi visitada pela prefeita Socorro Neri. Na ocasião ela determinou a imediata pavimentação e remendo profundo na Via. Hoje a Travessa está totalmente recuperada e também foi visitada pela gestora.