A prefeita Socorro Neri entregou neste sábado (13) as novas instalações da Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap São Francisco), localizada na Travessa Vertente.

A unidade conta agora com uma infraestrutura de qualidade para melhor atender à população. Está em um prédio construído especifico para atender uma unidade de referência em saúde que atende 14 bairros com milhares de habitantes que são atendidos pelos serviços médicos, enfermagem, coleta de exames, dispensação de medicamentos e todo um trabalho organizado para uma assistência primaria de qualidade aos usuários do SUS.

“Esse acompanhamento, busca identificar o que precisa ser melhorado. Quero trazer o meu agradecimento aos trabalhadores em saúde, profissionais que estão tão dedicados na linha de frente do atendimento a nossa população. Estou satisfeita com o que estou vendo. Há ajustes que precisamos fazer, eles são necessários e nós vamos fazê-los, de modo que a população seja cada vez melhor atendida”, disse Socorro Neri.

Segundo a secretária municipal de saúde, Maria Jesuíta Arruda da Silva, a Urap São Francisco era considerada uma das mais precárias do ponto vista estrutural. “É uma unidade nova, referência para cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde) aqui na região. Isso é resultado de todo um esforço da prefeita Socorro Neri para bem atender a população”, declarou.

Fazem parte dos serviços da unidade: consultas médicas, odontologia, pré-natal, prevenção ginecológica, puericultura, visitas domiciliares, aplicação de curativos, retirada de ponto, vacinas, aferição de pressão, teste de glicemia e marcação de exames.

O médico Osvaldo Leal, coordenador do Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, ressaltou que, deste o dia 1º de junho, todas as unidades de saúde do município de Rio Branco foram orientadas a fazerem o atendimento também de pacientes com síndrome gripal e de Covid-19. “Nesse sentido, as Urap’s estão se organizando com o fluxo de barreira sanitária, que identifica a necessidade da pessoa e direciona para um atendimento exclusivo, específico para essa condição”, destacou.