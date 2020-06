Vestindo camisetas estampando a frase “Cumpra sua promessa governador,” policiais militares doaram 100 cestas básicas para famílias carentes da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A ação solidária ocorreu na manhã deste domingo, 14, e foi também uma forma de protesto contra o não cumprimento de promessas do governador Gladson Cameli a classe dos militares, em especial, a não correção no cálculo do adicional de Titulação baseado no soldão.

“Mesmo desvalorizados, sempre fazemos mais que nossa função constitucional, hoje foi um dia de ato solidário, que esteve à frente e acima da nossa indignação pela falta de compromisso do governador relacionado a titulação, não vamos deixar que isso caia no esquecimento, porém, o mais importante foi que conseguirmos ajudar 100 famílias de forma direta e esse é um número muito expressivo, destacou um policial militar.

Carandá, Chico Mendes e Juarez Távora foram os bairros onde as famílias foram contempladas. A entrega contou com o apoio de um projeto social que já tem longo histórico de atuação na capital. Foi responsabilidade deles a seleção e indicação dos contemplados.