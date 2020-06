Esses dois teriam ficado na estrada com os grampos de metal e avistavam quando a polícia se aproximaria. Eles fugiram e apenas os baldes foram achados. Até este domingo, não foram achados.

Logo após a prisão, a polícia penal fez uma vistoria dentro do presídio de Cruzeiro do Sul. De acordo com a Segurança, 33 presos de três celas já estavam prontos para fugir. Foram encontrados escavações dentro das celas.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que o procedimento de revista e movimentação foi encerrado às 7h deste domingo. No entanto, em revista já realizada durante a manhã, policiais penais encontraram um celular, com carregar e mais um ferro do tipo estoque na cela 9 do bloco 7.

Do G1 Acre