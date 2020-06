Brasil 247 – O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se reuniu com apoiadores neste domingo (14) próximo a Esplanada dos Ministérios e voltou a sugerir a prisão de ministros do STF.

Na reunião ministerial do dia 22 de abril, Weintraub afirmou que colocaria os “vagabundos” do STF na cadeia. Aos bolsonaristas, o ministro disse: “já falei qual é a minha opinião, o que eu faria com os vagabundos”.

Weintraub já teve de ir à Polícia Federal prestar depoimento, no âmbito do inquérito das fake news, sobre sua declaração. Na ocasião, o ministro permaneceu em silêncio.

Weintraub é aquele tipo de aluno da sala que só praticava bullying com os outros enquanto o aluno mais forte da turma não chegava. Hoje, para militantes reforçou o que eu faria com “os vagabundos”, [do STF? ] Por que não repetiu ao delegado que o inqueriu? pic.twitter.com/oLioU8xAy8 — George Marques 🏡🇧🇷 (@GeorgMarques) June 14, 2020