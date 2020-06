Uma equipe do Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), deu início na última semana a mais uma obra no Projeto de Assentamento Moreno Maia, que fica do lado esquerdo da Estrada Transacreana, onde são desenvolvidas várias atividades agrícolas como criação de bovinos, caprinos lavoura branca e extrativismo de diversas culturas tradicionais da Amazônia.

De acordo com o diretor de Operações do Deracre, Tony Roque, explica que a obra é uma medida paliativa para manter as condições de tráfego da ponte sobre o Igarapé Caipora até que uma definitiva seja construída.

Segundo o gestor, o projeto de construção da ponte definitiva está com os recursos garantidos no Orçamento da União e até agosto deste ano estarão liberados para a execução da obra.

A aquisição dos referidos recursos é uma conquista da deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC), que conseguiu a liberação da emenda junto à Caixa Econômica Federal.

“Durante essa semana uma equipe do Deracre realizou um desvio lateral sobre o Igarapé Caipora, com o objetivo de garantir o tráfego no ramal, tudo conforme o que ficou acertado no acordo de parceria entre a comunidade e o Estado do Acre”, explicou o gestor.

Ele enfatizou, ainda, que o Deracre vai participar do projeto com as máquinas pesadas, ferragens de pontes, equipe de funcionários, enquanto a comunidade irá colaborar com a madeira.