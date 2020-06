MPTAC – Projeto “Mãos do Bem” apresentado ao MPT – Ministério Público do Trabalho pela Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Acre, que tem como público alvo motoristas de ônibus, policiais, bombeiros militares e usuários de lavatórios públicos instalados em diversos locais da cidade de Rio Branco foi contemplado hoje (12/6) com a reversão da quantia de R$ R$ 18.220,65 (dezoito mil, duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

O dinheiro é para custear as despesas com a produção de 16.000 fracos de 250ml de álcool em gel 70º glicerinado, 600 frascos de 120ml de sabonete líquido com óleo essencial de Menta piperita e 1.500 frascos de 1 litro de álcool glicerinado 70º.

Os produtos (álcool líquido e em gel) são para distribuição entre cerca de 140 motoristas de ônibus do serviço de transporte urbano de Rio Branco e os intermunicipais, 1.980 policiais militares em todo o Estado, 513 bombeiros militares, profissionais da saúde, polícia civil, e servidores do serviço social do município de Rio Branco e de uma casa de apoio de idosos.

O sabonete líquido, 600 frascos de 120ml cada um, produzido à base de óleo essencial e Mentha piperita, são para atender aos usuários dos lavatórios que o poder público está instalando em diversos locais da cidade para a população fazer higienização das mãos.

A reversão do dinheiro foi deferida pela juíza do Trabalho Substituta Ana Paula Santos Mendonça, da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco, nos autos da ação civil pública nº 0001031-81.2012.5.14.0402.

Ao contemplar o projeto, o procurador do Trabalho Antônio Bernardo Santos Pereira e a juíza do Trabalho, Ana Paula, consideraram entre outras justificavas apresentadas, o fato de que a distribuição dos produtos será feita gratuitamente

à sociedade, com prioridade para os profissionais que têm contato com um grande número de pessoas durante a execução de suas atividades .

Para os professores da UFAC, que coordenam o projeto, a formulação a ser utilizada permite se fazer um produto de baixo custo, fácil e rápido na fabricação e distribuição. “É possível unir a eficácia do álcool 70°GL associada ao conforto e segurança da glicerina e proporcionar ao mesmo tempo os benefícios terapêuticos da aromaterapia, através da adição do óleo essencial da Mentha piperita (hortelã- pimenta).