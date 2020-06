Como foi noticiado anteriormente pelo site 3 de Julho Notícias, com relação a transferência por engano realizado por uma idosa, na conta do pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares (PSL), foi de fato confirmado a situação.

O pré-candidato Everton Soares poderia ter evitado tamanho trastorno para a sua imagem e ter devolvido o dinheiro que o mesmo sabia que não era seu. Qualquer que seja a medida adotada pelo pré-candidato não surte mais efeito.

Após a repercussão da matéria, o pré-candidato Everton gravou um áudio, onde ele confirma que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está de fato em sua conta da Caixa Econômica Federal, mas que ele só estornará para a remetente através da justiça.

Everton conta em áudio que entrou em contato com o Banco e de fato o dinheiro existe, mas que ele não movimenta a conta há uns 4 há 6 anos e que ele só faz uso do cartão de crédito da referida conta, e no dia de ontem (sexta-feira) ele tomou conhecimento de que a quantia está na sua conta que neste sábado ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia em uma DP em São Paulo, capital, onde está desde a semana passada por conta da situação.

Finalizando, Everton afirmou que a proprietária do dinheiro em momento algum entrou em contato com ele e que ele não conhece a mulher que está lhe questionando nas redes sociais, por esse motivo Everton vai entrar em juízo para saber se a senhora que fez a transferência errada, não está sendo lesada por Leosina Goulart, que não tem nada haver com o dinheiro, mas que de fato só vai devolver a quantia através da justiça.

Ouça o Áudio: Everton confirma que o dinheiro está em sua conta.

Como se pode ver nos comprovantes (Abaixo), as contas são semelhantes, praticamente igual, mudando apenas a agência dos favorecidos, ao invés de a idosa digitar 3716 (agência de Jardim Novo Mundo/Goiânia) ela digitou 3416 (agência de Brasileia/Acre. Caindo na conta de Everton).

Em áudio repassado a Leosina, Everton afirmou que dinheiro nenhum havia caído em sua conta, mas o comprovante de transferência diz o contrário. “Não caiu dinheiro na minha conta não, eu olhei aqui e não me ligue mais não fazendo favor!”, disse Everton.