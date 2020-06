Nos dez primeiros dias deste mês de junho, Xapuri acumulou mais que o dobro do número de casos positivos do novo coronavírus que haviam sido registrados de 27 de abril, quando foram feitos os dois primeiros diagnósticos, a 30 de maio, um crescimento alarmante com relação à média registrada nos 34 primeiros dias de pandemia no município, que foi de 1,2 casos diários.

A atualização do “Boletim Diário Coronavírus – Xapuri” divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, trouxe mais um recorde de novas confirmações, entre elas a da vice-prefeita Maria Auxiliadora Silva de Sales. Os novos pacientes têm idades que variam dos 3 aos 55 anos e a maioria é do sexo feminino, com 18 dos 25 casos confirmados nesta data.

Uma nova informação é a de que a doença já chegou a todos os bairros da cidade, além de seis localidades na zona rural. Com os números acrescentados nesta quarta-feira, o município chega aos 130 casos confirmados de covid-19, além de outros 4 que foram detectados na Unidade Básica Dr. Félix Bestene Neto, mas consignados para Rio Branco, onde residem os pacientes.

O total de pacientes avaliados é de 305, com casos 153 descartados pelos laboratórios Mérieux e Lacen. São, agora, 450 pessoas sendo monitoradas pelas equipes de saúde, com 19 casos suspeitos aguardando resultado de análise laboratorial. Xapuri tem 42 pessoas curadas da doença, nenhuma internação hospitalar, no momento, e 1 óbito registrado. Por Ac24horas.