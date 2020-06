O servidor público de Brasileia, Carlos Rêgo, popularmente conhecido como Bode foi a óbito nesta sexta-feira (12) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) com suspeita de coronavírus.

No dia 4 de junho, Bode havia sido transferido de Brasileia para Rio Branco, com o quadro de saúde grave, ele havia sido entubado no Hospital Regional do Alto Acre e aguardava uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após complicações respiratórias.

Desde então, Carlos estava internado na UTI, mas infelizmente não resistiu e perdeu a luta para a doença.Nas redes sociais, amigos e familiares prestam suas ultimas homenagem a mais esta vítima.